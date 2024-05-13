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Вратарь сборной Швеции Густавссон предложил реформировать чемпионат мира

Вратарь сборной Швеции Густавссон предложил реформировать чемпионат мира
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Вратарь сборной Швеции Филип Густавссон предложил реформировать чемпионат мира. Шведский голкипер предложил увеличить количество групп, чтобы сократить число матчей на групповом этапе. Сейчас участники ЧМ разделены на две группы по восемь команд в каждой.

«Матчей группового этапа будет немало. Может быть, следует создать четыре группы и иметь по пять команд в каждой группе, чтобы проходить групповой этап немного быстрее, а затем сразу выходить в плей-офф», — цитирует Густавссона SVT.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь ЧМ-2024
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