Никитин: я не смог сохранить «Локомотив» в тонусе за 10 дней паузы. Меня это раздражает

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал об ошибках перед финальной серией Кубка Гагарина с «Металлургом».

«Не могу сказать, что всё уже проанализировано, процесс идёт. Тщательный анализ очень важен, нужно развиваться дальше и понимать, за счёт чего ты выигрываешь и проигрываешь. Сейчас ты смотришь на эти вещи, когда уже знаешь результат, поэтому отталкиваешься от того, что ты уже осознаёшь, как всё закончилось. Всё это не так просто. Есть то, что не получилось. Понимаю, что я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы. Мы находились не в лучшем эмоциональном и мотивационном состоянии. Здесь я не справился, меня это больше всего раздражает», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:00.