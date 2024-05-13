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«Мы можем лучше реализовывать свои моменты». Драйзайтль оценил игру вратаря «Ванкувера»

«Мы можем лучше реализовывать свои моменты». Драйзайтль оценил игру вратаря «Ванкувера»
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль заявил, что хоккеистам «Ойлерз» необходимо реализовывать свои моменты, и оценил игру вратаря «Ванкувера» Артура Шилова. В третьем матче серии голкипер «Кэнакс» отразил 42 броска и помог «косаткам» победить со счётом 4:3.

«Как мне игра Шилова? Штанги и перекладины — это не лучший голкипер. Мы, безусловно, можем лучше реализовывать свои голевые моменты и извлекать выгоду из них.

Нужно ли нам что-то менять, чтобы обыграть Шилова? Я так не думаю. Думаю, у нас здесь достаточно ребят, которые могут бросить шайбу мимо него. Мы уже это показали», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвёртый матч состоится в ночь на 15 мая.

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