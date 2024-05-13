Рябыкин — о туре сборной: очень полезное и необходимое турне

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги Большого тура сборной России, во время которого команда Романа Ротенберга выиграла все пять матчей.

«На мой взгляд, очень полезное и необходимое турне. Тренеры сборной посмотрели многих ребят и получили полное представление об их уровне готовности защищать цвета сборной России на международной арене. Наша команда все игры провела активно, мощно, уверенно, и у меня нет сомнений, что к моменту возвращения на чемпионаты мира и Олимпиады наша команда будет в полной боевой готовности. Сейчас идёт чемпионат мира, но из-за отсутствия нашей команды он интереса не вызывает. Если говорить о воскресном матче против сборной Беларуси, скажу, что арбитры отработали на очень высоком уровне, чего никак нельзя сказать об игре, которая проходила в Туле», — сказал Рябыкин в интервью «Чемпионату».