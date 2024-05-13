Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам нужно больше сейвов». Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру вратаря «Ойлерз»

«Нам нужно больше сейвов». Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру вратаря «Ойлерз»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох оценил игру голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера в серии с «Ванкувером», в которой вратарь за три матча пропустил несколько лёгких шайб. В третьей игре серии (3:4) Скиннер пропустил четыре шайбы и был заменён после второго периода.

«Нам нужно больше сейвов. Скиннер хотел бы забыть сегодняшнюю игру, и мы будем решать о том, кто будет играть в воротах в следующих матчах. Но мы точно ещё увидим Скиннера в деле. Я не хочу ничего решать прямо сейчас, после эмоционального поражения. Завтра мы соберёмся вместе с тренерским штабом и примем решение», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

В семи матчах текущего плей-офф Скиннера пропускает в среднем 2,96 шайбы и отражает 88,8% бросков по воротам. Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)     3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)    
Материалы по теме
Задоров разбушевался! Выкинул соперника за борт, а затем грязно ударил Макдэвида
Задоров разбушевался! Выкинул соперника за борт, а затем грязно ударил Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android