«Нам нужно больше сейвов». Главный тренер «Эдмонтона» оценил игру вратаря «Ойлерз»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох оценил игру голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера в серии с «Ванкувером», в которой вратарь за три матча пропустил несколько лёгких шайб. В третьей игре серии (3:4) Скиннер пропустил четыре шайбы и был заменён после второго периода.

«Нам нужно больше сейвов. Скиннер хотел бы забыть сегодняшнюю игру, и мы будем решать о том, кто будет играть в воротах в следующих матчах. Но мы точно ещё увидим Скиннера в деле. Я не хочу ничего решать прямо сейчас, после эмоционального поражения. Завтра мы соберёмся вместе с тренерским штабом и примем решение», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

В семи матчах текущего плей-офф Скиннера пропускает в среднем 2,96 шайбы и отражает 88,8% бросков по воротам. Текущий счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера».