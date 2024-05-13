«Адмирал» заключил контракт с нападающим Антоном Сагадеевым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с центральным нападающим носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Сагадеев дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018 в составе «Барыса». В первый год в лиге он провёл 49 матчей и набрал 11 очков (3+8). В составе «барсов» Сагадеев провёл шесть сезонов. Летом 2021 года игрок перешёл в «Локомотив». Отыграв восемь матчей за ярославский клуб, Сагадеев вернулся в «Барыс». Позапрошлый сезон в составе астанинской команды стал лучшим для нападающего в КХЛ, он провёл 66 матчей и заработал 23 (16+7) очка. Минувший сезон Сагадеев отыграл за «Сочи», в 40 матчах набрал 12 (3+9) очков.

Всего в КХЛ форвард провёл 355 матчей, набрал 85 очков (41+44), пять раз принимал участие в розыгрышах Кубка Гагарина.