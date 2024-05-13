КХЛ подвела итоги антидопинговой программы в сезоне-2023/2024. С сентября 2023 по апрель 2024 года лига провела 432 исследования, из них 128 тестирований в плей-офф КХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф были протестированы все команды, при этом количество тестирований зависело от количества проведённых игр.

Общее количество исследований увеличилось на 13% по сравнению с прошлым сезоном-2022/2023 КХЛ. Во время розыгрыша Кубка Гагарина больше всего тестирований было проведено в командах, которые дошли до полуфиналов, – «Металлурге» (9 матчей, 18 игроков), «Локомотиве» (8 матчей, 16 игроков), «Автомобилисте» (7 матчей, 14 игроков).

В следующем сезоне КХЛ планирует увеличить количество допинг-тестирований.