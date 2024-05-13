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Вратарь сборной США Алекс Лайон получил травму и покинул расположение команды на ЧМ-2024

Вратарь сборной США Алекс Лайон получил травму и покинул расположение команды на ЧМ-2024
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Вратарь сборной США Алекс Лайон получил травму и покинул расположение команды на ЧМ-2024, сообщает журналист НХЛ Джон Мороси в своей соцсети. Сообщается, что вратарь получил травму в победном матче со сборной Германии (6:1) и уже улетел домой в США.

На ближайший матч американской сборной со Словакией в состав команды заявлены вратари Алекс Неделькович и Трей Огастин. Матч со словацкой сборной пройдёт сегодня, 13 мая, в Остраве и начнётся в 17:20 мск.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Действующим чемпионом является сборная Канады. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
США
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Хоккей
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