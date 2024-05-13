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В. Крикунов: заключительный матч тура сборной по своему накалу ничуть не уступал играм ЧМ

В. Крикунов: заключительный матч тура сборной по своему накалу ничуть не уступал играм ЧМ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал своё мнение о заключительном матче Большого тура сборной, в котором российская команда переиграла в Минске сборную Беларуси (4:2).

«Сборная Беларуси играла дома, команда усилилась, и было ясно, что нас ждёт интересный, захватывающий матч. На всех играх сборной России были аншлаги, и Минск не стал исключением. Скажу, что заключительный матч тура по своему накалу ничуть не уступал играм стартовавшего чемпионата мира. Все пять матчей турне наша сборная провела на очень высоком уровне, у ребят горели глаза», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Российская сборная выиграла все матчи со сборной Беларуси в рамках Большого тура — 6:0, 4:0, 6:2, 4:2. Также была обыграна сборная Казахстана со счётом 1:0.

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