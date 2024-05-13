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Главный тренер «Локомотива» рассказал, какая проблема преследовала команду весь сезон

Главный тренер «Локомотива» рассказал, какая проблема преследовала команду весь сезон
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал отсутствие креативных нападающих в команде.

«Нам не хватило креативных нападающих? Тема взаимосвязана. Она же не только в финале, а в течение всего сезона была и есть, мы пытаемся её решить. Это звенья одной цепи. Когда ты не сфокусирован на 100%, то, как правило, соперник может этим пользоваться и вскрывать твои проблемы. До финала мы не испытывали проблем с результативностью. Тогда команда находилась в мотивационном тонусе. Не могу сказать, что мы недонастроились, просто масло масляное, которое лили нам по ушам, снизило градус. Этого было достаточно, чтобы все наши старые проблемы выскочили. Нужно отдать должное Магнитогорску, команда терпеливо сыграла в обороне, вратарь провёл лучшие игры», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
Эксклюзив
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
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