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Свейман — об 1-3 с «Флоридой»: мы уверены, что вернём серию в Бостон

Свейман — об 1-3 с «Флоридой»: мы уверены, что вернём серию в Бостон
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Вратарь «Бостона» Джереми Свейман заявил, что «Брюинз» намерены вернуть серию с «Флоридой» в Бостон. В четвёртом матче серии «медведи» проиграли со счётом 2:3 и поставили себя на грань вылета из Кубка Стэнли. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

«Это хоккей плей-офф. Нам лучше поверить в эту реальность. Реальность такова, что мы собираемся поехать во Флориду, мы будем играть в ту же игру и добьёмся успеха. Я не сомневаюсь в этой команде. У нас есть большая уверенность и большая мотивация вернуть серию в Бостон, потому что наши фанаты заслуживают гораздо большего, и мы с нетерпением ждём этого», — цитирует Свеймана пресс-служба клуба.

Пятый матч серии пройдёт в ночь на 15 мая на площадке «Флориды».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Дебраск, ван Римсдайк) – 08:53 (5x4)     2:0 Карло – 15:12 (5x5)     2:1 Лунделль (Родригес, Экблад) – 34:51 (5x5)     2:2 Беннетт (Лунделль, Родригес) – 43:41 (5x4)     2:3 Барков (Окпосо, Тарасенко) – 47:31 (5x5)    
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