Свейман — об 1-3 с «Флоридой»: мы уверены, что вернём серию в Бостон

Вратарь «Бостона» Джереми Свейман заявил, что «Брюинз» намерены вернуть серию с «Флоридой» в Бостон. В четвёртом матче серии «медведи» проиграли со счётом 2:3 и поставили себя на грань вылета из Кубка Стэнли. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды».

«Это хоккей плей-офф. Нам лучше поверить в эту реальность. Реальность такова, что мы собираемся поехать во Флориду, мы будем играть в ту же игру и добьёмся успеха. Я не сомневаюсь в этой команде. У нас есть большая уверенность и большая мотивация вернуть серию в Бостон, потому что наши фанаты заслуживают гораздо большего, и мы с нетерпением ждём этого», — цитирует Свеймана пресс-служба клуба.

Пятый матч серии пройдёт в ночь на 15 мая на площадке «Флориды».