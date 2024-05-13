Никитин — о травме Шалунова: сказалась не она, а то, что у «Локомотива» не было лифта

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о травме нападающего Максима Шалунова в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Потеря Макса Шалунова – это понятно. Сказалась даже не столько она, сколько то, что у нас не было лифта. Вместо Макса зашёл Жора Иванов, а вместо Жоры не зашёл никто. «Магнитка» – организованная команда, все её звенья получали равное количество игрового времени. Против них нельзя играть тремя звеньями, нужно как минимум четыре.

Мог ли Шалунов играть на уколах? Нет, там сразу было всё понятно», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Локомотив» проиграл серию «Металлургу» в финале Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0-4.