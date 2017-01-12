Ржига: игроки «Слована» показали характер в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер братиславского «Слована»прокомментировал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В ходе матча «Слован» уступал со счётом 0:2.«Нам не повезло в начале матча, однако мы играли хорошо и у нас были шансы. Соперник забил после нашей грубой ошибки, но мы показали волю к победе и сделали это в третьем периоде. Я доволен тем, что игроки бились до конца и показали свой характер», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.