Быков: на таких голеадорах, как Овечкин, держится хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал достижение нападающим «Вашингтон Кэпиталз»1000 очков в карьере НХЛ.«Овечкин — это человек, который отдаёт всего себя любимому делу. Абсолютно командный форвард, очень эмоциональный в игре, умеющий завести партнёров. Такие игроки рождаются очень редко. У хоккеистов бывает разные амплуа. Так вот Овечкин — это мотор. Или АЭС, которая обеспечивает энергией весь город. Когда Александр в составе, то уверенность у его партнёров.Дар Овечкина или Ковальчука не только в мощи, а в точности щелчка. Можно бросать сильно, но мимо ворот. А ты попробуй попасть в небольшую щель, которую голкипер не закрыл плечом. Ещё отметил бы Сергея Мозякина, вот он тоже ювелир. Вообще на таких голеадорах держится хоккей. Что ещё важно, это приземлённые ребята. Никакой заносчивости. Они уважают своё дело и всегда помогают партнёрам. На примере таких игроков, как Овечкин, нужно проводить воспитательную работу среди юных спортсменов.Овечкин здорово популяризирует российский хоккей в мире. И тут главная черта не статистика — 500 голов или 1000 очков, — а характер человека. Несгибаемый. Целеустремлённый. Александр всегда таким был. Таким он остаётся. Желаю Овечкину щёлкать свои голы ещё минимум лет десять. И конечно, выиграть Кубок Стэнли с золотом Олимпиады. Пусть сбудутся все мечты», — приводятся слова Быкова на официальном сайте НХЛ.