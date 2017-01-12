Террьен: забив в первой смене, «Монреаль» задал тон всей игре

«Мы хотим показывать свой хоккей — играть быстро и диктовать свои условия с самого начала матча. Именно это мы и сделали. Забив гол в первой смене, мы задали тон всей игре.
Такие голы, как забил Дано во втором периоде, нечасто увидишь в НХЛ. Такому молодому парню это придаст уверенности. Он играет здорово. Дано всегда обладал хорошим катанием, он здорово двигает шайбу и защищает её, а также надёжно играет в обороне», — приводятся слова Террьена на официальном сайте НХЛ.
Гол Дано также можно посмотреть здесь.