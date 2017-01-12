Бадюков: Копейкин переживает вторую молодость, у Афиногенова лучший сезон в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о шансах «Витязя», «Спартака» и «Сочи» на выход в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.
«У «Сочи» наименьшие шансы остаться в первой восьмёрке. Команде предстоит непростая выездная серия, к тому же два матча со «Спартаком» — непосредственным конкурентом. Стабильно сочинцы пока не играют. Явный претендент на плей-офф — это «Йокерит». Если бы «Спартак» изначально играл тем составом, который сейчас есть, то был бы в зоне плей-офф. Они и сейчас борются, но шансов почти нет. Перестановки повлияли на команду, я даже не беру сейчас в расчёт отставку Титова. При нём «Спартак» тоже неплохо играл, просто не хватало хорошего второго звена и много травм было в команде. Сейчас и Потапов, и Глазачев себя проявляют, правда, Константин повреждение получил.
Очень хороший сезон проводит Миро Аалтонен в «Витязе». Копейкин переживает вторую молодость. Кемпе здорово смотрится. Звено Копейкин — Аалтонен — Кемпе делает основной задел. Плюс Максим Афиногенов проводит свой лучший сезон в КХЛ. Фундамент, который заложил летом Белов, виден, работа над обороной проделана. Нужно отметить и вратаря Сятери, ему помогает вся команда. У «Витязя» с физикой всё хорошо — это заслуга главного тренера», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.