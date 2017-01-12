Капризов: когда ехал в «Салават» — переживал, а потом потихоньку влился

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о своих переживаниях при переходе в уфимский клуб из новокузнецкого «Металлурга».«Генеральный менеджер „Металлурга“ вызвал и сказал, что есть такая договорённость. Мы долго думали, решали, как будет лучше и для клуба, и для моего развития. Если честно, когда ехал — переживал. И мама сильно переживала. А здесь, в Уфе, начались постоянные тренировки и потихоньку влился. Парни меня хорошо приняли. Старшие ребята постоянно подсказывают игровые моменты или за жизнь что-нибудь.На родине многие болельщики меня знают с детства и поддерживают до сих пор, переживают. Мы с ними спокойно можем встретиться, поговорить. В Уфе тоже оказались классные болельщики, мне про них сначала Миша Воробьёв рассказывал, потом сам убедился. Пацаны возле раздевалки ждут, автографы просят, а во время игры горячо поддерживают. Вне пределов стадиона, бывает, узнают», — цитирует Капризова «Башинформ».