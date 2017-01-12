Манукян: рад приглашению на Кубок вызова МХЛ, но пресловутого «вау!» не было

Нападающий «Омских Ястребов»поделился впечатлениями после новости о своём приглашении на Кубок вызова МХЛ.«Я особо не следил за ходом голосования. Только в начале посмотрел, когда голосов было ещё очень мало, а уже потом тренер вызвал и сообщил мне итоги. Отреагировал спокойно. Конечно, рад, но пресловутого «вау!» у меня не было. Хотя, не скрою, приятно, что вместе с Максимом Минеевым и Антоном Ковалёвым нам выпала честь представлять свой клуб на таком мероприятии.Важнее выиграть или показать красивую игру? Выиграть Кубок. Конечно, мы будем стараться показать хороший, интересный хоккей, но у нас будет противостояние, никто не хочет уступать. И мы, и ребята из сборной Запада не будем давать слабину», — цитирует Манукяна официальный сайт ХК «Авангард».