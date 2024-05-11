«Придётся придумать план на игру получше». Монтгомери — о втором поражении от «Флориды»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем третьем матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2:6).

«Мы провели два матча, в которых мы начинали медленно и не создавали особо много в нападении. Мы должны стать лучше. Я должен буду дать игрокам лучшую установку. «Флорида» значительно превосходила нас, и мне придётся придумать план на игру получше», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Напомним, во второй игре серии «Пантерз» так же отправили в ворота своих соперников шесть шайб (6:1).

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«Флорида» вышла вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.