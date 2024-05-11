«Придётся придумать план на игру получше». Монтгомери — о втором поражении от «Флориды»
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем третьем матче серии полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2:6).
«Мы провели два матча, в которых мы начинали медленно и не создавали особо много в нападении. Мы должны стать лучше. Я должен буду дать игрокам лучшую установку. «Флорида» значительно превосходила нас, и мне придётся придумать план на игру получше», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.
Напомним, во второй игре серии «Пантерз» так же отправили в ворота своих соперников шесть шайб (6:1).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
«Флорида» вышла вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая тоже в Бостоне.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
11 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Форслинг) – 08:04 (5x5) 0:2 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 36:14 (5x4) 0:3 Вераге (Ткачук, Барков) – 37:14 (5x4) 0:4 Монтур (Ткачук, Барков) – 43:09 (5x4) 1:4 Лауко (Дебраск, Бичер) – 45:01 (6x5) 2:4 Дебраск (Лорей, Пастрняк) – 48:31 (5x5) 2:5 Райнхарт (Ткачук, Монтур) – 58:36 (en) 2:6 Родригес (Экман-Ларссон, Луостаринен) – 59:09 (5x4)
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