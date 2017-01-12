Скудра: счёт 6:1 не совсем верно отражает ход матча с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:1).«Ребятам огромное спасибо, мы готовились. В первую очередь, игровая дисциплина у нас была на отличном уровне. Мы знали, насколько хорошо Уфа играет в большинстве. Получили хороший урок дома по этому поводу. Сегодня игровая дисциплина была хорошей, и в меньшинстве мы справились неплохо. А 5 на 5 понравилась игра с шайбой, качество последнего паса, последнего броска было у нас на очень хорошем уровне. Нам этого не хватало в прошлом, но сегодня ребята выжали и хладнокровно действовали в концовке, хотя обычно у нас там много сумбура. И хорошо, что забили столько голов.Сегодня мы были сильнее в завершении атак. У нас тоже было достаточно проблем с «Салаватом» в своей зоне. «Салават» очень здорово играет в позиционной атаке. Все катаются, защитники очень активны с хорошими бросками. Но где-то на мелочах мы сегодня были лучше. Счёт 6:1, по моему мнению, не совсем верно отражает исход матча. Сегодня так получилось, что мы забили эти голы. Мы играли неплохой матч в Челябинске, но сыграли 2:2 и всего лишь по буллитам победили, хотя та игра была не хуже», — цитирует Скудру официальный сайт «Салавата».