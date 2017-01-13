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КХЛ перенесла время начала матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

13 января 2017, пятница. 10:57. Хоккей
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о переносе времени начала матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Матч пройдёт 18 января.

Матч начнётся в 21:30 по уфимскому времени. Время начала игры перенесено лигой.




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Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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