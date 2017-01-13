ФХР обратится к оргкомитету женского МЧМ по поводу освистывания гимна РФ

Исполнительный директор Федерации хоккея Россиисообщил, что организация подготовила обращение к организаторам женского молодёжного чемпионата мира по хоккею о недопустимом инциденте, во время которого болельщики освистали гимн России.Турнир для игроков не старше 18 лет проходит в Чехии. После четвертьфинального матча, который состоялся 11 января в Пршерове и завершился победой россиянок над сверстницами из команды Чехии со счётом 2:0, местные болельщики освистали гимн России.«Мы подготовили обращение к организаторам, таких вещей не должно происходить, но они происходят регулярно на матчах чемпионатов разного уровня. Относимся мы, конечно, к этому негативно. Будем требовать акцентировать внимание на том, чтобы это не повторилось впредь. А на такие действия болельщиков может быть только один ответ – хорошая игра», — цитирует Курбатова «Р-Спорт».