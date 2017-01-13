Шилин: лидеров «Северстали» не разбирал, но знал, как они играют в большинстве

Вратарь «Авангарда»поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (2:0).«Непросто ли психологически долго ждать своего шанса, а потом выходить и играть? Как показывает практика, я должен быть готов выйти и сыграть в любой момент. Я считаю, что в первых двух периодах мы их полностью переиграли, создавали много моментов, но не получалось реализовывать. А в третьем им уже надо было отыгрываться, хозяева немного перехватили инициативу, но хорошо, что закончили успешно. В самом последнем моменте я видел краем глаза, как бежит нападающий, но дело в том, что с шайбой был Монс, и я не думал, что он сделает передачу. Повезло немного. Надо концентрироваться на каждом броске: не важно – сложный он, сильный или слабый. Нужно держать этот тонус.Особенно приёмов лидеров „Северстали“ не разбирал – они всегда могут начать действовать по-другому. Но знал, как соперники будут большинство разыгрывать. Просто нужно ориентироваться по каждому конкретному броску. Выход один на один – так же, по броску, кто кого переиграет. У меня получилось.Сейчас, я думаю, нам нужно быть построже в обороне – впереди Магнитогорск. Вероятность, что мы сыграем с ними в плей-офф, очень велика, так что к этим матчам нужно хорошенько подготовиться», — цитирует Шилина пресс-служба клуба.