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ХК «Северсталь» презентовал клубный журнал «Severstal Family»
14 января 2017, суббота. 11:01.
Хоккей
Хоккейный клуб «Северсталь» презентовал клубный журнал «Severstal Family», информирует пресс-служба команды. Презентация состоялась перед матчем с омским «Авангардом» (0:2).
—
https://www.youtube.com/watch?v=P-eFawbTgi4
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Источник:
Официальный сайт ХК "Северсталь"
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