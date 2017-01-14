А. Гусев: если бы «Химик» думал, что проиграет «Динамо», то не выиграл бы

Нападающий воскресенского «Химика»поделился впечатлениями от встречи с балашихинским «Динамо» (3:1) в рамках матча «Русской классики».«У меня остались очень яркие впечатления от матча. Редко удаётся поиграть на открытом воздухе, а тут регулярный чемпионат, и выдалась такая возможность. Здесь была очень хорошая организация, хороший лёд – всё удалось на высшем уровне. Было, конечно, непривычно, но мы находились в одинаковых условиях. Были и свои плюсы, и свои минусы. Больше всего запомнилось, когда наши ребята выстояли втроём против шестерых в течение двух минут!Мы очень рады, что смогли выиграть в этой встрече. У нас впереди четыре домашних игры – будем настраиваться, будем выигрывать. Мы и сегодня настраивались только на победу, если бы думали, что проиграем «Динамо», то не выиграли бы!» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.