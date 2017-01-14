Проиграв «Витязю»,«Ак Барс» продлил серию поражений до четырёх матчей

«Витязь» в Подольске одержал победу над «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:2. Это четвёртое подряд поражение команды Зинэтулы Билялетдинова.На исходе второй минуты Михаил Глухов вывел казанцев вперёд, но вскоре хозяева отыгрались благодаря голу Алексея Копейкина, а затем Марио Кемпе реализовал большинство — 2:1. Во втором периоде Алексей Макеев увеличил преимущество «Витязя». Максим Лазарев в концовке третьей двадцатиминутки смог сократить отставание, но большего «Ак Барс» не добился.