Билялетдинов: большинство не очень удачно идёт, это настораживает

«Несмотря на то что мы неудачно сыграли, команда сработала неплохо, особенно в третьем периоде. Большинство в последних играх не очень удачно идёт, и это настораживает. Мы над этим работаем, но пока ещё не получается. По игре есть и положительные, и отрицательные моменты. Процесс работы идёт, мы понимаем, где у нас вопросы, которые надо решать.
Хотелось бы выигрывать, но не всё получается. Есть над чем работать. В большей степени всё происходит из-за нашего большинства, в остальном у нас много позитива. Есть вопросы, которые возникают во время игры, но они не системные и не так беспокоят нас, как игра в большинстве. Почему не сыграли Эллиотт и Йордан? У нас есть возможность ротировать состав. Почему с командой не поехал Солодухин? Ему не так просто — у него сейчас идёт тренировочный процесс. Он остался в Казани, чтобы поработать. У него там есть возможность работать и подготовиться», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.