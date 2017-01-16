Нападающий «Тампы» Кэллахэн выбыл на срок около месяца

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»пропустит около месяца из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает официальный сайт клуба.31-летний американский форвард не играет с 7 января. До этого он пропустил 15 матчей по той же причине и вернулся на лед 3 января. По сведениям журналиста Tampa Bay Times Джо Смита, речь в очередной раз идет о травме бедра, на котором игрок перенес операцию перед стартом сезона. В нынешнем сезоне Кэллахэн провёл 18 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.