Кросби: «Питтсбургу» нужно больше внимания уделять малейшим деталям

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал текущую серию команды из трёх поражений подряд.«У нас был целый ряд хороших возможностей в матче с «Детройтом», чтобы забросить больше шайб. При этом нам необходимо найти способ, как наладить командные действия в обороне и не дать сопернику забивать лёгкие голы. Иногда вам удаётся избежать наказания, когда бывают ошибки. А иногда случается так, что каждая небольшая ошибка приводит к большим проблемам. Есть ощущение, что это происходит в последнее время.Нам нужно больше внимания уделять малейшим деталям. Особенно это важно сейчас, когда у команды идут неудачные результаты. Также «Питтсбургу» надо больше дорожить шайбой, чтобы выматывать соперника. Если вы не бегаете за шайбой, то сохраняете энергию, которая пригодится вам при атакующих действиях. Я считаю, что в этом компоненте команда должна прибавить», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.