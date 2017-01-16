Коскиранта: конечно, матчи с «Сибирью» для меня особенные

Нападающий СКАпрокомментировал победу команды над «Сибирью» (6:2). Хоккеист ранее выступал за новосибирскую команду.«Для нас это отличная победа. Нам было тяжело в концовках первого и второго периодов, но большинство в начале третьего очень помогло. Что изменилось в команде после серии поражений? Иногда, даже когда ты играешь хорошо, ты проигрываешь. Начало матчей нам не удавалось и в играх против рижского «Динамо» и ЦСКА, но сейчас мы хорошо действуем на первых минутах.Конечно, матчи с «Сибирью» для меня особенные. Я знаю очень многих и в команде, и в руководстве, у меня всегда повышенная мотивация в играх против «Сибири».Следующая игра с «Йокеритом»? Это будет важный матч. «Йокерит» борется за место в плей-офф, а мы хотим быть первыми в конференции. Мы здорово играли в первом петербургском матче с ними, но в четверг будет тяжело», — цитирует игрока официальный сайт клуба.