А. Зайцев: Артюхин сам виноват, арбитры выписали верный штраф в матче со СКА

«Удар игрока клюшкой в пах — это 5+20, судья поступили правильно, фол на Тихонове действительно был. А также Артюхину дали ещё две минуты штрафа за атаку вратаря. На повторе чётко видно, что форвард сибиряков нарушал правила.
Скабелка сказал, что «семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок»? Что ещё тренеру сказать после того, как команда играет семь минут в меньшинстве по вине игрока? Артюхина воспитывают, воспитывают, а он всё никак не воспитается. К нему и так внимательное отношение, от Евгения только и ждут, что он что-то натворит. Не надо такие гадости выполнять. Артюхин сам виноват», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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