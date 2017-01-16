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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» Мн одолело «Адмирал», у Китарова, Волкова, Дрозда и Степанова по 2 очка

16 января 2017, понедельник. 15:01. Хоккей
Минское «Динамо» на выезде нанесло поражение «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Белорусская команда выиграла два матча подряд, в последних 11 матчах «Динамо» одержало 8 побед. Дальневосточники в последних четырёх матчах потерпели три поражения.

На исходе третьей минуты матча Аарон Палушай вывел «Динамо» вперёд, спустя 57 секунд Александр Китаров удвоил преимущество. До первого перерыва команды ещё обменялись голами — в составе гостей отличился Марк-Андре Граньяни, за хозяев забил Михаил Плотников. На первой минуте второго периода минчане увеличили разрыв до трёх шайб — отличился Андрей Степанов.На 29-й минуте встречи Дмитрий Саюстов сделал счёт 2:4, однако ещё до второго перерыва Андрей Стась восстановил статус-кво. В третьем периоде была заброшена одна шайба — отличился Павел Макаренко из «Адмирала». Как итог — победа минской команды со счётом 5:3.

Сразу три игрока минской команды — Александр Китаров, Артём Волков, Сергей Дрозд и Андрей Степанов — набрали по 2 очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2017, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 5 1:3, 1:2, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Палушай (Эллисон, Лисовец) – 02:49 (5x5), 0:2 – Китаров (Степанов, Волков) – 03:43 (5x5), 0:3 – Граньяни (Матерухин, Дрозд) – 11:10 (5x5), 1:3 – Плотников – 11:29 (5x5), 1:4 – Степанов (Волков, Китаров) – 20:48 (5x5), 2:4 – Саюстов – 28:36 (5x4), 2:5 – Стась (Дрозд) – 36:08 (5x5), 3:5 – Макаренко – 49:21 (5x5)


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Динамо Минск
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16 января 2017, понедельник
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