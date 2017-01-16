«Динамо» Мн одолело «Адмирал», у Китарова, Волкова, Дрозда и Степанова по 2 очка

На исходе третьей минуты матча Аарон Палушай вывел «Динамо» вперёд, спустя 57 секунд Александр Китаров удвоил преимущество. До первого перерыва команды ещё обменялись голами — в составе гостей отличился Марк-Андре Граньяни, за хозяев забил Михаил Плотников. На первой минуте второго периода минчане увеличили разрыв до трёх шайб — отличился Андрей Степанов.На 29-й минуте встречи Дмитрий Саюстов сделал счёт 2:4, однако ещё до второго перерыва Андрей Стась восстановил статус-кво. В третьем периоде была заброшена одна шайба — отличился Павел Макаренко из «Адмирала». Как итог — победа минской команды со счётом 5:3.
Сразу три игрока минской команды — Александр Китаров, Артём Волков, Сергей Дрозд и Андрей Степанов — набрали по 2 очка.
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