«Я не могу их повторить». Джейк Аллен вспомнил первые слова Берюбе после прихода в «Блюз»

Бывший вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, комментируя назначение экс главного тренера «нот» Крэйга Берюбе в «Торонто Мэйпл Лифс», вспомнил свою первую встречу с канадским специалистом во время его знакомства с командой из Миссури в сезоне-2018/2019.

«Он сказал несколько слов, которые я не могу повторить. Берюбе заставил почувствовать своё присутствие мгновенно. С того самого момента мы поняли, что каждый в нашей раздевалке ответственен за свои собственные действия, и он собирался привить нам этот стандарт», — приводит слова Аллена журналист Джошуа Клоке в своей статье на The Athletic.

Напомним, Крэйг Берюбе известен тем, что в сезоне-2018/2019 поднял «Сент-Луис» с последнего места в НХЛ до победы в Кубке Стэнли. В «Торонто» он сменил Шелдона Кифа.