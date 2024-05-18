Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я не могу их повторить». Джейк Аллен вспомнил первые слова Берюбе после прихода в «Блюз»

«Я не могу их повторить». Джейк Аллен вспомнил первые слова Берюбе после прихода в «Блюз»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, комментируя назначение экс главного тренера «нот» Крэйга Берюбе в «Торонто Мэйпл Лифс», вспомнил свою первую встречу с канадским специалистом во время его знакомства с командой из Миссури в сезоне-2018/2019.

«Он сказал несколько слов, которые я не могу повторить. Берюбе заставил почувствовать своё присутствие мгновенно. С того самого момента мы поняли, что каждый в нашей раздевалке ответственен за свои собственные действия, и он собирался привить нам этот стандарт», — приводит слова Аллена журналист Джошуа Клоке в своей статье на The Athletic.

Напомним, Крэйг Берюбе известен тем, что в сезоне-2018/2019 поднял «Сент-Луис» с последнего места в НХЛ до победы в Кубке Стэнли. В «Торонто» он сменил Шелдона Кифа.

Материалы по теме
«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?
«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android