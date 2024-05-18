Защитник Канады Байрэм получил 5+10 за удар клюшкой между ног форварду финнов Пульюярви
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В эти минуты в Праге на «O2 Арене» проходит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу североамериканцев.
ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Пульюярви (Риссанен, Иннала) – 01:35 0:2 Пуустинен (Хюрю, Саариярви) – 03:51 (pp) 1:2 Козенс (Манджапане, Пауэр) – 14:53 2:2 Танев (Таварес) – 16:30 2:3 Пульюярви (Виттасмяки, Мяэналанен) – 36:07 3:3 Пауэр (Козенс, Парэйко) – 37:12 4:3 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 51:32 5:3 Мерсер (Пауэр) – 59:39
В концовке второго периода защитник «кленовых листьев» Боуэн Байрэм получил 5+10 минут штрафа за удар клюшкой между ног нападающему финнов Ессе Пульюярви. Второй также отправился отдыхать, но всего на две минуты, за излишнюю грубость при желании ответить обидчику.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что на счету Пульюярви к этой минуте две заброшенные шайбы.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
Видео: Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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