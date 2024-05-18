Защитник Канады Байрэм получил 5+10 за удар клюшкой между ног форварду финнов Пульюярви

В эти минуты в Праге на «O2 Арене» проходит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу североамериканцев.

В концовке второго периода защитник «кленовых листьев» Боуэн Байрэм получил 5+10 минут штрафа за удар клюшкой между ног нападающему финнов Ессе Пульюярви. Второй также отправился отдыхать, но всего на две минуты, за излишнюю грубость при желании ответить обидчику.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что на счету Пульюярви к этой минуте две заброшенные шайбы.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Видео: Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: