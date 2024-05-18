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Защитник Канады Байрэм получил 5+10 за удар клюшкой между ног форварду финнов Пульюярви

Защитник Канады Байрэм получил 5+10 за удар клюшкой между ног форварду финнов Пульюярви
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В эти минуты в Праге на «O2 Арене» проходит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу североамериканцев.

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Финляндия
0:1 Пульюярви (Риссанен, Иннала) – 01:35     0:2 Пуустинен (Хюрю, Саариярви) – 03:51 (pp)     1:2 Козенс (Манджапане, Пауэр) – 14:53     2:2 Танев (Таварес) – 16:30     2:3 Пульюярви (Виттасмяки, Мяэналанен) – 36:07     3:3 Пауэр (Козенс, Парэйко) – 37:12     4:3 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 51:32     5:3 Мерсер (Пауэр) – 59:39    

В концовке второго периода защитник «кленовых листьев» Боуэн Байрэм получил 5+10 минут штрафа за удар клюшкой между ног нападающему финнов Ессе Пульюярви. Второй также отправился отдыхать, но всего на две минуты, за излишнюю грубость при желании ответить обидчику.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что на счету Пульюярви к этой минуте две заброшенные шайбы.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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