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Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб дебютанта ВХЛ ХК «Магнитка»

Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб дебютанта ВХЛ ХК «Магнитка»
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба раскрыла информацию о том, кто войдёт в тренерский штаб ХК «Магнитка», который сегодня, 18 мая, был включён в число участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с сезона-2024/2025.

Клуб возглавит легенда «Металлурга» Равиль Гусманов, добившийся целого ряда как внутренних, так и международных титулов в составе «сталеваров» в качестве игрока.

Помогать Гусманову будут также знаковые фигуры в истории магнитогорского хоккея Андрей Соколов, Евгений Гладских и Вячеслав Долишня. Первый будет отвечать за работу с защитниками, последние двое — за нападение.

Отмечается, что это ещё не все назначения в тренерский штаб команды и обо всех оставшихся станет известно позднее.

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