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«У них нет слабых мест». Главный тренер «Флориды» — о предстоящей серии с «Рейнджерс»

«У них нет слабых мест». Главный тренер «Флориды» — о предстоящей серии с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился ожиданиями от серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Очень, очень быстрая, очень талантливая команда, динамичная в атаке. У них нет слабых мест. Это лучшая команда в лиге. У них есть вратари, их нападающие и защитники большие и сильные, и их форварды очень опытные», — приводит слова Мориса журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, во втором раунде «Пантерз» сломили сопротивление «Бостон Брюинз» (4-2). «Рейнджерс» с таким же счётом выиграли серию у «Каролины Харрикейнз».

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    
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