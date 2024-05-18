«У них нет слабых мест». Главный тренер «Флориды» — о предстоящей серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился ожиданиями от серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Очень, очень быстрая, очень талантливая команда, динамичная в атаке. У них нет слабых мест. Это лучшая команда в лиге. У них есть вратари, их нападающие и защитники большие и сильные, и их форварды очень опытные», — приводит слова Мориса журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, во втором раунде «Пантерз» сломили сопротивление «Бостон Брюинз» (4-2). «Рейнджерс» с таким же счётом выиграли серию у «Каролины Харрикейнз».

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.

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