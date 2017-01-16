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Вудкрофт: «Динамо» старалось играть по счёту

16 января 2017, понедельник. 16:03. Хоккей
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:3).

«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. «Адмирал» – крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счёт этого смогли вырваться вперёд.

Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной. Мы старались играть по счёту и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», – сказал Вудкрофт на пресс-конференции.



Видео также доступно здесь
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Динамо Минск Крэйг Вудкрофт
Новости. Хоккей
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