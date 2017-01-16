Захаркин: «Салавату» нужно терпение, потому что удача притягивается через работу

«Для нас последние матчи складываются очень сложно. Очевидных ошибок нет, но есть пограничные зоны, и, когда у команды не получается выигрывать, уходит уверенность и удача, команда пропускает. Первый период мы сыграли неплохо, забили первый гол в большинстве. В начале второго периода атака нас затянула, получили три контратаки и три гола. Потом очень много работали, чтобы вернуться в игру. В третьем периоде действовали строго, пытались сыграть правильно. Нам нужно терпение, потому что через сложную и серьёзную работу приходит понимание правильных позиций и притягивается удача. По сравнению с прошлым матчем мы сделали маленький шажочек вперёд», — сказал Захаркин на пресс-конференции.