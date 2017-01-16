Рылов: если каждый так начнёт падать, как Глухов, что за хоккей у нас будет?

«Это был матч уровня плей-офф. Где-то нам не хватило завершения. Все здорово играли, претензий ни к кому нет. Мои эмоции после удаления в эпизоде с Глуховым? Если каждый так начнёт падать, то что за хоккей у нас будет? Наше дело — выходить, воевать. Казань настраивалась на «Динамо», а мы на них. Топовые команды, хотят выиграть. Где-то нам чуть-чуть в завершении не удалось забить. Были моменты. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Поражение всегда неприятно», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.