Сухачёв: я пришёл в 12 лет и сказал: «Я вот хочу в ворота встать»

Голкипер молодёжной сборной Россиирассказал о необычном старте своей хоккейной карьеры.«Когда я приходил в хоккей – меня поддержали. Это было первоочередное. И мне повезло с первым тренером – Штраховым Константином Михайловичем, который сейчас работает в первой команде. Потому что он поставил мне сразу базу. И вообще не отказал. Вы просто представьте – приходит в 12 лет такой персонаж и говорит: «Я вот хочу в ворота встать». Ещё десять раз подумаешь, работать с ним или нет. Он стал моей опорой. Если бы не он, я бы в хоккей не играл. На сто процентов. Потом уже Виталий Прохоров разглядел, пригласил в сборную, и это стало очень большим толчком. Когда тренируешься с ребятами из сборной даже – это хороший опыт. Они ведь лучшие по своему году. И тренировки с ними прибавляют тебе мастерства.В футбол играл в поле. Шесть лет отбегал, потом мне надоело, и всё – решил пойти в хоккей. На самом деле по многим причинам закончил с футболом. Отец сказал, что всё равно нужен какой-то спорт, и я выбрал хоккей.Меня с детства тянуло что-то ловить. Бабушек вечно заставлял мне мячик кидать. Вставал в дверной проём и говорил: «Давайте, бросайте». И в футболе я периодически хотел в ворота встать, но у нас на тот момент были хорошие вратари. Там с амплуа не получилось, зато получилось в хоккее. Тем более что полевым игроком мне было бы очень тяжело начинать», – цитирует игрока «Спорт-экспресс».