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Ландеског: я хочу играть в «Колорадо», но не могу контролировать слухи об обмене

17 января 2017, вторник. 20:37. Хоккей
Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал слухи о возможном обмене и отметил, что не хотел бы покидать Денвер.

«Неважно, могут меня обменять или нет, моё отношение к игре не изменилось. Я по-прежнему должен придавать команде энергию, быть хорошим партнёром, усердно работать и стараться становиться лучше каждый день. Я не могу контролировать слухи о своём обмене. Могу только сказать, что хочу очень долго играть в „Колорадо“.

Я горжусь тем, что я делаю в качестве лидера команды. Конечно, наши результаты нельзя назвать хорошими. Понимаю, что руководство клуба будет делать то, что должно, но со своей стороны я каждый день стараюсь делать свою работу наилучшим образом. В настоящий момент это всё, что я могу», — цитирует Ландескога The Denver Post.
Источник: The Denver Post Сообщить об ошибке
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Колорадо Эвеланш
Новости. Хоккей
17 января 2017, вторник
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