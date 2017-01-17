Ландеског: я хочу играть в «Колорадо», но не могу контролировать слухи об обмене

Капитан «Колорадо Эвеланш»прокомментировал слухи о возможном обмене и отметил, что не хотел бы покидать Денвер.«Неважно, могут меня обменять или нет, моё отношение к игре не изменилось. Я по-прежнему должен придавать команде энергию, быть хорошим партнёром, усердно работать и стараться становиться лучше каждый день. Я не могу контролировать слухи о своём обмене. Могу только сказать, что хочу очень долго играть в „Колорадо“.Я горжусь тем, что я делаю в качестве лидера команды. Конечно, наши результаты нельзя назвать хорошими. Понимаю, что руководство клуба будет делать то, что должно, но со своей стороны я каждый день стараюсь делать свою работу наилучшим образом. В настоящий момент это всё, что я могу», — цитирует Ландескога The Denver Post.