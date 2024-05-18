Стал известен состав участников финала Восточной конференции НХЛ

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

Таким образом, «Флорида» вышла в финал плей-офф Восточной конференции. Соперником «Пантерз» на этой стадии станет «Нью-Йорк Рейнджерс», который также в шести матчах обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4-2 (4:3, 4:3 OT, 3:2 OT, 3:4, 1:4, 5:3).

Ранее в первом раунде плей-офф «Флорида Пантерз» переиграла в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 3:2 OT, 5:3, 3:6, 6:1), «Рейнджерс» в четырёх матчах выбили из плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» (4:1, 4:3, 3:1, 4:2).