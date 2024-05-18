«Флорида» победила «Бостон» и выиграла серию плей-офф НХЛ, у Бобровского 22 сейва

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

На шайбу хозяев в исполнении Павела Захи на 20-й минуте «Флорида» ответила голом Антона Лунделля на 33-й минуте и победным броском Густава Форслинга на 59-й минуте. В составе «Пантерз» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 22 сейва и процент отражённых бросков 95,65%.

В финале Восточной конференции «пантеры» проведут серию с «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее в первом раунде плей-офф «Флорида Пантерз» переиграла в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 3:2 OT, 5:3, 3:6, 6:1).

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