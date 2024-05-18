Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Флорида Пантерз, результат матча 18 мая 2024, счет 1:2, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2023/2024

«Флорида» победила «Бостон» и выиграла серию плей-офф НХЛ, у Бобровского 22 сейва
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5)     1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5)     1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)    

На шайбу хозяев в исполнении Павела Захи на 20-й минуте «Флорида» ответила голом Антона Лунделля на 33-й минуте и победным броском Густава Форслинга на 59-й минуте. В составе «Пантерз» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 22 сейва и процент отражённых бросков 95,65%.

В финале Восточной конференции «пантеры» проведут серию с «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее в первом раунде плей-офф «Флорида Пантерз» переиграла в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2, 3:2 OT, 5:3, 3:6, 6:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android