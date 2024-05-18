«Наши крысы лучше». Пресс-служба «Флориды» потроллила Маршана после победы над «Бостоном»

В ночь с 17 на 18 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Гости одержали победу со счётом 2:1 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (1:5, 6:1, 6:2, 3:2, 1:2, 2:1).

После матча пресс-служба «Пантерз» опубликовала пост в социальных сетях, в котором потроллила «Брюинз», и, в частности, одного из лидеров «Бостона» Брэда Маршана, известного в НХЛ под прозвищем «крыса» благодаря своему неоднозначному поведению на льду. В данном посте был размещён рисунок, на котором полчища крыс атакуют домашнюю арену «мишек».

«Наши крысы лучше», — стоит подпись над фотографией.

Фото: Соцсети «Флориды Пантерз»

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».