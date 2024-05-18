Главный тренер «Бостона» посетовал на проблемы в нападении после вылета из КС от «Флориды»
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз» (1:2) и вылет из Кубка Стэнли.
«Невозможно каждый матч выигрывать со счётом 2:1… Во втором и третьем периодах мы очень много времени провели в своей зоне», — приводит слова Монтгомери журналист Тай Андерсон в социальных сетях.
Напомниим, «Брюинз» одержали победу со счётом 2:1 в предыдущем матче серии, который прошёл в Санрайзе. В целом, счёт 2:1 был самым распространённым в матчах «Бостона» в нынешнем плей-офф. Он имел место трижды в серии первого раунда с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), и два раза в противостоянии с «Флоридой» (2-4).
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Заха (Дебраск, Уозерспун) – 19:07 (5x5) 1:1 Лунделль (Вераге) – 32:44 (5x5) 1:2 Форслинг (Лунделль, Ткачук) – 58:27 (5x5)
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