Юкка Ялонен стал тренером года в Финляндии

Наставник «Йокерита»получил награду «Тренер года» в Финляндии. Специалист вместе с молодёжной сборной Финляндии завоевал золотые медали на домашнем чемпионате мира в 2016 году.«Тренерское дело — это командная работа, и у нас был очень хороший штаб. Также нельзя достичь успеха, не имея в составе команде великолепных игроков. Нечасто приходится работать с такой командой, какая была у Финляндии на МЧМ-2016. Эта сборная показывала умную игру, демонстрировала стойкость, энтузиазм и упорство», — цитирует Ялонена Yle.