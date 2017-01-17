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Дубль Дженовея помог «Медвешчаку» одержать победу над «Югрой»
17 января 2017, вторник. 23:38.
Хоккей
«Медвешчак» на домашней площадке одержал победу над «Югрой» со счётом 4:1.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Колби Дженовей, оформивший дубль, а также Кирилл Воронин и Иржи Смейкал. Единственный гол «Югры» забил Павел Валентенко.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2017, вторник. 21:00 МСК
Медвешчак
Загреб
4 : 1
2:0, 1:0, 1:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0
– Дженовей (Катич, Паре) – 03:45 (5x4)
,
2:0
– Дженовей (Паре, Крейчик) – 14:00 (5x4)
,
3:0
– Воронин (Смит, Лессио) – 30:20 (5x4)
,
4:0
– Смейкал (Лессио, Глумац) – 45:02 (5x5)
,
4:1
– Валентенко (Алексеев, Лапенков) – 58:44 (5x5)
>>> 14 рекордов, которые могут быть побиты по итогам «регулярки» КХЛ
Видеообзор матча также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Медвешчак
ХК Югра
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