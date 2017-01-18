Майоров: спасибо ЦСКА уже за то, что борьба со СКА за 1-е место вообще идёт

Двукратный олимпийский чемпионвыразил мнение, что СКА выиграет борьбу у ЦСКА за первое место в регулярном чемпионате КХЛ.«Предпочтительнее выглядят питерцы. Состав у СКА всё же мощнее. Конечно, несколько поражений кряду выбили команду Олега Знарка из колеи. А может, бесчисленные победы просто притупили бдительность его звёздных игроков? Я думаю, что это был обычный спад, который бывает у каждой команды. Нынешний сезон вообще никто ровно не прошёл. И лидеры в том числе. И это не только у нас происходит. В НХЛ ведь то же самое. Каким бы сильным клуб ни был, обязательно последует провал в пять-шесть матчей.ЦСКА уже приучил нас к своей роли лидера в последние годы. Надо отдать должное тренерскому штабу Дмитрия Квартальнова. Но думаю, что на этот раз обойти СКА в «регулярке» ему всё же не удастся. У Питера солиднее игра! Он берёт не только большим объёмом работы, который на льду выполняет даже его ударная тройка – Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Плотников. Но ещё больше – мастерством. И вот с этим ЦСКА поделать ничего не может. Потому что москвичи в свою очередь слишком много лидеров потеряли в межсезонье. И равноценной замены им пока не нашлось. Надо сказать спасибо Квартальнову уже и за то, что такая борьба за первое место в чемпионате вообще идёт. Гораздо хуже, если бы её не было вовсе.Допустим, в советские времена безоговорочным лидером был ЦСКА. «Армейцы» раз 15 подряд могли стать чемпионами страны. И что? Доходило до того, что все заранее смеялись: «Давайте сразу отдадим золото ЦСКА, а сами поиграем, наконец, между собой и определим – кто сильнее». Ну и что в этом хорошего?» — цитирует Майорова «Советский спорт».