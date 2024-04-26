Трёхкратный чемпион мира одной фразой объяснил неудачную игру Овечкина на старте плей-офф

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, с чем связана неудачная игра капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

— С чем связана не лучшая игра в исполнении Александра Овечкина? Всего один бросок в створ за два матча.

— Соперник не даёт этой возможности, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, во встречах первого раунда с «Рейнджерс» Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также во втором матче ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.

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