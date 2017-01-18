«Спартак» — «Слован»: видео лучших моментов

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Слованом». Встреча проходила в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:0.Заброшенными шайбами отметились Игорь Мусатов, оформивший дубль, и Томаш Кундратек. Вратарь Барри Браст сыграл на ноль, отразив 23 броска.